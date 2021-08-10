В Азербайджане выявлен еще 1736 случаев заражения коронавирусом, 435 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

12 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 354662 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 335771 человек вылечились, 5084 скончались, число активных больных – 13807.

За прошедшие сутки проведено 10081 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 4133796 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 59 288 человек. За этот период число получивших первую дозу вакцины составило 39 352, вторую дозу получили 19 936 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 5 478 042, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 3 200 107, вторую дозу получили 2 277 935 человек.