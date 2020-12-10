17 штатов США поддержали иск Техаса о пересмотре итогов выборов

17 штатов США, где у власти находятся республиканцы, подали документ в Верховный суд, поддержав иск Техаса о пересмотре итогов президентских выборов. Об этом пишет Reuters.

Техас поддержали Миссури, Алабама, Арканзас, Флорида, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Монтана, Небраска, Северная и Южная Дакота, Южная Каролина, Теннесси, Юта, Оклахома и Западная Виргиния.

Ранее власти Техаса подали иск с требованием объявить недействительными итоги выборов в четырех «колеблющихся штатах» — Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган. Генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон заявил, что голосование прошло с нарушениями конституции. (Газета.Ру)