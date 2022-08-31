В Москве и Санкт-Петербурге планируют провести массовую мобилизацию для усиления охраны оккупированного полуострова Крым.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

«Как стало известно, военные комиссариаты даже московской и ленинградской областей, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, получили указания по массовому призыву на военную службу местных жителей», — говорится в сообщении.

В частности, призванными во время скрытой мобилизации «москвичами» и «питерцами» будут комплектоваться воинские части, дислоцированные в Крыму.

Кроме того, с целью доукомплектования воинских частей Вооруженных сил РФ, дислоцированных на временно оккупированной территории АР Крым, и усиления обороны Крымского полуострова командующим Южного военного округа генералом армии Александром Дворниковым (т. н. «сирийским мясником») было принято решение отправить в Крым 1 тыс. 200 военнослужащих срочной службы. (УНИАН)