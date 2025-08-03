Внедорожник с пассажирами упал в реку Сарью в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, погибли 11 человек, еще несколько пострадали. Об этом 3 августа сообщил телеканал NDTV со ссылкой на местный власти.

«По меньшей мере 11 человек погибли и несколько получили ранения после падения автомобиля <…> в канал Сарью в округе Гонда штата Уттар-Прадеш», — говорится в материале.

Уточняется, что всего в транспортном средстве находилось не менее 14 человек. Тонущий автомобиль заметили прохожие, они оперативно обратились в местный полицейский участок. После извлечения тел сотрудниками правоохранительных органов оказалось, что среди погибших в том числе были дети.

Представитель индийского МИДа Рандхир Джайсвал сообщил о спасении четырех человек. Пострадавшие получили легкие травмы, их доставили в окружную больницу.