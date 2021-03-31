103 года назад армяне и большевики устроили в Баку мартовскую резню

Прошло 103 года со дня геноцида, учиненного армянскими дашнаками совместно с большевиками против азербайджанцев.

25 октября 1917 года в Петрограде произошел переворот, возглавляемый большевиками и руководимый Лениным. Временное правительство, сформированное демократическими силами после свержения царизма, пало. Вместе с Временным правительством исчезли также надежды политических партий народов, входивших в состав России на создание своих автономных государств.

Одной из таких партий являлась партия Тюркских федералистов Мусават. В программе партии, принятой на I съезде в октябре 1917 года, подразумевалось создание Азербайджанской автономной республики в составе России.

После свержения Временного правительства, партии народов, входящих в состав России, в том числе партия Мусават, отказались от идеи автономии и стали выступать за независимость.

В октябре 1917 года состоялись выборы в городскую думу Баку.

Победу на выборах одержал возглавляемый партией Мусават Бакинский совет мусульманских общественных и политических организаций. Представитель этой организации Фаталихан Хойский был избран председателем Бакинской городской Думы.

2 ноября 1917 года Бакинский совет рабочих и солдатских депутатов, в котором в основном были представлены российские большевики и армянские дашнаки, объявил территорию Бакинской губернии частью Советской России. Общее руководство деятельностью Бакинского Совета осуществлялось Степаном Шаумяном, назначенным Лениным Чрезвычайным комиссаром Кавказа.

Действующие на территории Южного Кавказа политические партии отказались признать законность октябрьского переворота.

11 ноября 1917 года ими было создано первое независимое правительство на Южном Кавказе – Закавказский комиссариат.

23 февраля 1918 года было создано первое законодательное собрание на Южном Кавказе – Закавказский Сейм.

Азербайджанские депутаты, возглавляемые партией Мусават, образовали в Сейме отдельную фракцию.

Городская Дума, возглавляемая Фаталиханом Хойским, признала власть Закавказского Сейма. Дума стала центром национально – освободительного движения азербайджанцев.

Армянские дашнаки и российские большевики считали национально – освободительное движение угрозой своим интересам. Это стало причиной их объединения.

Понимая, что столкновение с азербайджанским населением неизбежно, большевистско- дашнакский Бакинский совет рабочих и солдатских депутатов собирал силы для решительного столкновения. К марту 1918 года Бакинскому Совету удалось сосредоточить в своих руках внушительную военную силу. Так на стороне Баксовета выступал Бакинский гарнизон, состоящий из шести тысяч штыков. Бакинский Совет также поддерживали части Бакинского армянского совета, который состоял из четырех тысяч штыков.

На стороне Бакинской городской думы, выступал состоящий из азербайджанцев Татарский полк, входивший в состав так называемой Дикой дивизии и малочисленные добровольческие отряды.

30 марта 1918 года части дашнако – большевистского Бакинского совета приступили к уничтожению мирного азербайджанского населения. Уничтожение азербайджанцев продолжалось целых три дня, руководил операцией специальный орган Бакинского совета – Совет Революционной обороны.

Как впоследствии отмечал сам Шаумян, большевики сознательно шли на национальную резню.

В течение трех дней 30 – 31 марта и 1 апреля 1918 года в Баку были зверски убиты около 20 тысяч мирных граждан, в том числе много женщин, детей и стариков.

В ходе массовых убийств, продолжавшихся с 30 марта по 2 апреля, армяно-большевистские отряды под руководством Степана Шаумяна убили тысячи людей в Баку, сожгли места религиозного поклонения мусульман, конфисковали имущество населения Баку на сумму 400 млн. манатов. Во время массовой резни армяне подвергли артиллерийскому обстрелу самую большую в Баку мечеть «Тезепир», сожгли здание «Исмаилийе», которое считалось одним из шедевров архитектуры Баку.

Геноцид против азербайджанцев армяне учинили не только в Баку. 31 марта в 53 селах Шамахинского уезда армянские дашнаки убили 8027 азербайджанцев, в том числе 2560 женщин и 1277 детей. В 162 селах Губы были убиты более 16 тыс. невинных азербайджанцев. Армянские дашнаки сожгли тысячи сел в Лянкяране, Мугане и Нагорном Карабахе, зверски убили десятки тысяч людей.

Чрезвычайная следственная комиссия, созданная Азербайджанской Демократической Республикой 15 июля 1918 года, собрала в связи с массовыми убийствами множество документов и представила их правительству. В советское время эти события пытались стереть из памяти народа, но после обретения Азербайджаном независимости на основе исторических документов были проведены многочисленные исследования и изданы книги в связи с трагическими событиями 31 марта 1918 года. 26 марта 1998 года президент Гейдар Алиев подписал указ «О геноциде азербайджанцев». С тех пор 31 Марта ежегодно отмечается как День геноцида азербайджанцев. В связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев – в разных странах мира проводятся мероприятия, церемонии поминовения, конференции.