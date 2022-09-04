Вложив 17% золотовалютных резервов в юань, российские власти признали, что вывести средства из китайских активов просто так невозможно.

Продажа юаней, в которые на 1 января было вложено более $100 млрд из ЗВР, требует отдельного соглашения с Китаем. Об этом говорится в презентации ЦБ РФ, подготовленной для совещания с членами правительства о дальнейшей судьбе резервов и планах наполнить их «дружественными» валютами.

Согласно документу, который цитирует Bloomberg, власти обсуждают возможность купить юаней и других «мягких» валют на $70 млрд. При этом ЦБ признает, что после введения санкций и запрета на операции с долларами и евро найти активы для ЗВР непросто.

Выбор сводится к немногочисленным «дружественным» странам. Но турецкая лира не может выйти из «штопора» хронической девальвации и за 10 лет потеряла 90% стоимости. Дирхам ОАЭ, согласно презентации, подвержен «политическим рискам»: в эмираты зачастили американские чиновники, которые требуют не превращать Дубай в хаб для обхода санкций.

Остается разве что юань, но и с ним есть проблемы: вложить деньги в китайские активы можно относительно легко, а вывести назад — нет. Для этого требуется разрешение китайских властей, а «его будет очень сложно получить в кризис», пишет ЦБ (цитаты по Bloomberg).

В китайском «капкане» оказались последние не замороженные резервы России. Из $640 млрд, которые ЦБ имел перед началом войны, около половины попали под первую волну западных санкций. Это доллары, евро, японские иены, британские фунты, а также австралийские и канадские доллары.

Золото ЦБ — 2,3 тысячи тонн, составляющие пятый по размеру золотой запас в мире, — попало под отдельные санкции США в апреле. И хотя слитки хранятся в России и не могу быть арестованы, продать их за рубеж «тайком» едва ли возможно: российское золото имеет характерные примеси, которые однозначно покажут страну происхождения металла.

Перед началом войны ЦБ, согласно его годовому отчету держал в юанях $105 млрд. Китайскую валюту он начал покупать в 2018 году, когда США ввели санкции против «Русала» и обсуждали меры против российского госдолга. В 2021 году к центробанку присоединился Минфин, который перевел в юани долларовую часть Фонда национального благосостояния.

ЦБ приобрел самую крупную «порцию» юаней (на $44 млрд) весной 2018 года, когда курс китайской валюты колебался между 6,2-6,4 юаня за доллар. Минфин вложился в юань при курсе 6,4 за доллар (на $17 млрд). Сейчас китайская валюта торгуется около 6,9 юаней за доллар и с начала войны в Украине подешевела на 7%. Это «отрезало» от российских ЗВР $7 млрд в виде убытка на курсовых разницах.

Несмотря на все сложности, как утверждают источники Bloomberg, центробанк и правительство согласовали стратегическое решение довести вложения в юани до $180 млрд. Источник «Интерфакса» в правительстве эту информацию опроверг. (moscowtimes.ru)