100 лет любви и благодарности: азербайджанский театр готовится к юбилею

Один из самых популярных и любимых бакинцами театров – Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна на пороге своего 100-летия.

Увы, пандемия Covid-19 сместила план мероприятий, которые театр готовил к своему юбилею. Однако главное мероприятие – торжественный вечер в честь 100-летия театра, состоится, и запланирован он на конец года.

«Театр – это живой организм, деятельность которого нельзя останавливать. Мы долго шли и ждали эту юбилейную дату. Программа будет очень обширная. В настоящий момент вся подготовка проходит в режиме онлайн. Ждем очень много почетных гостей, которые выступят и поздравят наш коллектив. Будет очень красивое и торжественное мероприятие. Сейчас ведутся переговоры с известными театральными коллективами, к нам на гастроли хотят приехать театры Москвы и Санкт-Петербурга – «Современник», Малый театр и другие», — рассказывает # заместитель директора русского драмтеатра Ильхам Мамедов.

Он также рассказал о том, что коллектив и сам готовится к гастролям:

«Малый театр России любезно готов предоставить нам свою площадку для выступления. Также планируем выступить на сцене Театра им. Ф.Г. Волкова в Ярославле. Будут гастроли и в Санкт-Петербурге, но там пока площадка не определена», — говорит замдиректора.

В настоящее время театр продолжает свою деятельность в режиме онлайн. Есть афиша, идут спектакли. Виртуальные показы Русского драмтеатра собирают завидные аншлаги: от 800 до 1000 зрителей за вечер. В театр приходит огромное количество отзывов с благодарностью, причем не только из Азербайджана, но и других стран, среди которых Россия, Германия, Израиль.

«Для нас эта новая форма работы, но мы успешно перестроились. Ведь главное для нас – это продолжать радовать нашего любимого зрителя»,- говорит Ильхам Мамедов, отмечая, что в виртуальном пространстве деятельность театра продолжается на двух платформах – на странице театра в Facebook и на официальном сайте.

При этом он подчеркивает, что театр демонстрирует спектакли, видеоотчеты о своей деятельности за последние годы, постановки гастролеров, интервью с известными актерами, в том числе и зарубежными.

В качестве бонуса театральных онлайн вечеров зрителям демонстрируют спектакли, которые имели огромный успех у публики, но уже вышли из репертуара театра. Зрители увидели постановки с участием актеров, которых, к сожалению, уже нет рядом с нами – Фуада Поладова, Нодара Шашигоглу, Аскера Рагимова, Юрия Балиева, Алексея Сапрыкина и др.

«Показ спектаклей с участием этих видных актеров – дань памяти их творчеству, и безмерное уважение и любовь к их деятельности. Для зрителя же — замечательная возможность, пусть и виртуально, вновь увидеть на театральных подмостках любимых артистов, посмотреть спектакли, которые уже не входят в репертуарный показ», — говорит И.Мамедов.

До 15 июня театр продолжит показ спектаклей в режиме онлайн. У коллектива есть мечта — завершить этот сезон премьерой.

«Всем нам необходимо набраться терпения. В любом случае, если в этом сезоне мы не сможем встретиться со зрителями, то это непременно произойдет в сентябре. Зрителей ждут многочисленные сюрпризы. Знаю, что зрители очень соскучились по нашему театру, и они обязательно придут к нам в гости, как только это будет возможно. Все с нетерпением ждут, когда занавес поднимется, и актеры выйдут на сцену. Театр невозможно представить без зрителей, наш коллектив с нетерпением ждет этой встречи и благодарен публике за поддержку и внимание» — комментирует И.Мамедов.

И самое главное. Невзирая на вынужденную паузу в театре ни на один день не прекращалась работа. Репетиции новых спектаклей также перенесли в виртуальный режим.

Как рассказал # Ильхам Мамедов, Народный артист Азербайджана Александр Шаровский работает над постановкой по роману народного писателя Максуда Ибрагимбекова «Приходила женщина в черном». Спектакль будет представлен на главной, большой сцене театра.

Помимо этого, коллектив проводит онлайн-репетиции спектакля «ВыбиРай», художественным руководителем которого является народная артистка Ирана Тагизаде, а режиссером — Белла Сафина (Климашева). Этот спектакль зрители увидят на малой сцене театра.