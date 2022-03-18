Болгария объявила персона нон грата 10 сотрудников российского диппредставительства в стране. Об этом сообщил МИД Болгарии и посольство России в Софии.

ТАСС приводит слова российского посла в Болгарии Элеоноры Митрофановой, которая назвала действия болгарских властей «крайне недружественным актом».

Сотрудникам российского посольства дано 72 часа на сборы. Пока не известно, какого именно ранга дипломаты объявлены персона нон грата.

В сообщении МИД Болгарии содержится стандартная формулировка высылки — «за действия, несовместимые с дипломатическим статусом». Как правило, она употребляется в отношении заподозренных в разведывательной деятельности.

Болгария в последние годы несколько раз высылала российских дипломатов, однако 10 сотрудников посольства за один раз — это рекордное число. (svoboda.org)