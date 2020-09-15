На что согласился Лукашенко за $1,5 млрд?

Главный итог встречи — Лукашенко остается президентом республики Беларусь при полной поддержке России. Таким мнением поделился с # российский эксперт Константин Калачев, комментируя вчерашнюю встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.

«Судя по продолжительности разговора один на один, за признание итогов выборов и кредит в 1,5 млрд долларов Лукашенко вынужден будет пойти на серьезные уступки. Главный итог встречи — Лукашенко остается президентом республики Беларусь при полной поддержке России. Вопросы о новом формате Союзного государства, экономической интеграции, общем правовом пространстве, координации действий органов власти, военном присутствии России в Беларуси, тесном взаимодействии во внешней политике, признании Крыма и прочие действия по сближению требуют дорожной карты», — отметил эксперт.

При этом аналитик считает, что Путин не до конца доверяет Лукашенко, и поэтому тут самый интересный вопрос — «с чего начнут?».

«Есть ведь тема допуска российских компаний к приватизации активов, которыми располагает Беларусь. Есть тема конституционной реформы и новых выборов после принятия Конституции, которые могли бы обеспечить как преемственность власти, так и появление удобного России нового президента. Первые конкретные шаги должны быть сделаны в самое ближайшее время. Вот тогда и можно будет говорить, получит ли российское руководство все, что желает, либо речь идет о тактическом маневре Лукашенко и частичных уступках», — сказал аналитик.

Относительно легитимности Лукашенко Калачев сказал, что эта проблема для внешнего мира окончательно решается через принятие новой Конституции и проведение новых выборов, которые могут пройти по российским лекалам.

«Не думаю, что легитимность Лукашенко как президента может стать для российского руководства проблемой. Оно её признало, а издержки отношений с соседями характеризуются русской поговоркой: снявши голову, по волосам не плачут», — добавил он.

Эксперт также считает, что будущее интеграции по-прежнему находится в подвешенном состоянии, а разговора про российские военные базы не было, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Лукашенко еще попытается вывернуться. Он был гарантом суверенитета Беларуси долгие годы. Сейчас у него трудные времена. Но просто отдаться в руки Путина он вряд ли готов. Никаких договоров на встрече подписано не было. Ожидать каких-то ощутимых изменений в самом процессе интеграции при Лукашенко сложно, а другого партнера на будущее у РФ в республике нет. И откуда он возьмется — неясно. Кто и что будет после Лукашенко — вопрос открытый. Желание ускорить интеграцию, особенно экономическую, у России есть. Но для начала нужна стабилизация ситуации в Беларуси. План стабилизации пока виден лишь в общих чертах», — полагает эксперт.

В свою очередь, политолог Александр Сытин считает, что кроме 1,5 млрд практически ничего толком неизвестно.

«Факт один — Москва признала и легитимизировала Лукашенко, а это значит, что она будет его защищать так же, как стала защищать Асада, который, в отличие от Лукашенко, России никто. На что согласился Лукашенко в оплату этих гарантий защиты, думаю, мы узнаем только по последствиям, которые не замедлят появиться — ввод/усиление российских войск, недружественные шаги в отношении Украины, признание Крыма. 1,5 млрд же — это аванс в 50%, как принято, когда нанимаешь кого-то сделать работу», — резюмировал он.