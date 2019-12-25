007, «Форсаж» и «Плохие парни»: кинотеатры Баку готовятся к 2020

Наступающий 2020 год будет насыщенным в плане кинопремьер. На экраны выходят долгожданные киноманами всего мира фильмы. Какие именно и когда – в специальном обзоре #:

1 января на экраны бакинских кинотеатров выходит российский фильм с голливудским размахом – картина Федора Бондарчука «Вторжение». Действие происходит спустя три года после событий первого фильма «Притяжение». У Юли Лебедевой (Ирина Старшенбаум), которая была спасена от смерти при помощи внеземных технологий, появляются необычные способности. Девушка становится объектом исследований, проводящихся в секретных лабораториях Министерства обороны. Новые способности Юли привлекают внимание не только людей, они несут угрозу для внеземных цивилизаций, из-за чего Земле грозит вторжение.

С 23 января киноманы смогут оценить третью часть комедийного экшена «Плохие парни 3», которая выходит на экраны спустя 17 лет после премьеры сиквела. К своим ролям вновь вернулись Уилл Смит и Мартин Лоуренс. Маркус Бернетт, разругавшись с напарником, решает завершить службу в полиции, но работа не дает ему сбежать далеко. Бернетт открывает собственное агентство и становится частным детективом. Майк Лоури переживает кризис среднего возраста и пытается, наконец, найти себе девушку. В это же время Майку приходится иметь дело с новым напарником, наглым и хитрым. Когда Лоури и Бернетт узнают, что албанский наёмник, желая отомстить за смерть родного брата, открывает на них охоту, бывшие коллеги вновь объединяются.

27 февраля в Баку состоится премьера еще одной долгожданной ленты – шпионский боевик «Kingsman: Большая игра». События фильма развернутся во времена Первой мировой войны. Режиссер Мэттью Вон, работающий над фильмом, таким образом решил рассказать историю создания секретной организации Kingsman. В центре повествования окажется молодой человек по имени Конрад – наглый сын герцога Оксфордского, мечтающий послужить своей стране. Волею случая его втягивают в мир шпионов и киллеров.

Мировая премьера двадцать пятого фильма из серии фильмов о Джеймсе Бонде «Не время умирать» запланирована на 3 апреля 2020 года. В американский прокат фильм выйдет 8 апреля 2020 года, в российский и азербайджанский — 9 апреля. Главную роль агента МИ-6 Джеймса Бонда в пятый раз исполнит Дэниел Крэйг. Роль главного злодея в фильме доверили сыграть Рами Малеку, известному широкой аудитории по фильму «Богемская рапсодия», в котором он воплотил Фредди Меркьюри.

Помимо этого, в 2020 году ожидается выход на экраны девятого фильма из серии «Форсаж». Известно, что, помимо Вина Дизеля, к своей роли вернется и Мишель Родригес, которая ранее решила покинуть проект из-за того, что ее героине уделялось все меньше времени. Сыграет в девятом фильме киносерии и Джон Сина, знакомый зрителям по фантастическому экшену «Бамблби». Режиссером выступит Джастин Лин.

Поклонников Тома Круза порадует выход на большой экран карнтины «Лучший стрелок 2». Премьера в Баку — 16 июля. Том Круз вернулся к роли Пита «Мэверика» Митчелла – пилота тяжелого истребителя F-14 Tomcat. Фильм выйдет на экраны спустя 34 года после премьеры первой части.