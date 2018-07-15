Золотая молодежь» перекрыла тоннель в Баку… и выпила шампанское

В социальных сетях появилось скандальное видео безудержного веселья, устроенного группой молодых людей на одном из центральных проспектов города Баку.

Молодые люди на очень дорогих автомобилях, участвовавших в свадебном караване, перекрыли тоннель, принявшись танцевать и запускать конфетти-салюты прямо на проезжей части.

Веселье продолжается несмотря на то, что молодые люди создали гигантскую пробку и фактически парализовали все движение на проспекте. На кадрах видны десятки машин, которые вынуждены стоять у въезда в тоннель.

О личностях молодых людей ничего не известно, но сообщается, что это дети чиновников, которые решили таким образом повеселиться на свадьбе своего друга.

Впрочем, в поддержку этой версии говорит и то, что дорожная полиция не вмешивается и не пресекает это грубое нарушение правил дорожного движения  (haqqin.az).

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| 2018-07-15T15:11:50+00:00 15 июля 2018, 15:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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