Золотая молодежь» перекрыла тоннель в Баку… и выпила шампанское

В социальных сетях появилось скандальное видео безудержного веселья, устроенного группой молодых людей на одном из центральных проспектов города Баку.

Молодые люди на очень дорогих автомобилях, участвовавших в свадебном караване, перекрыли тоннель, принявшись танцевать и запускать конфетти-салюты прямо на проезжей части.

Веселье продолжается несмотря на то, что молодые люди создали гигантскую пробку и фактически парализовали все движение на проспекте. На кадрах видны десятки машин, которые вынуждены стоять у въезда в тоннель.

О личностях молодых людей ничего не известно, но сообщается, что это дети чиновников, которые решили таким образом повеселиться на свадьбе своего друга.

Впрочем, в поддержку этой версии говорит и то, что дорожная полиция не вмешивается и не пресекает это грубое нарушение правил дорожного движения (haqqin.az).

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