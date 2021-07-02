Представители Moet Hennessy в России сообщили торговым сетям о том, что поправки в законодательство об алкоголе запрещают им называть игристое вино из Шампани шампанским. Об этом РБК рассказали представители отрасли; само письмо выложила в фейсбуке сотрудница сети Vinicom Ольга Соколова.

Moet Hennessy считает, что законопроект «исключает понятие «шампанское», разрешает использовать его исключительно в отношении «российского шампанского», произведенного на территории России, и обязывает призводителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовывать их продукцию в «игристое вино»».

В связи с этим компания решила приостановить отгрузки шампанского в Россию.

В письме говорится, что речь идет о поправках, принятых 23 июня сенаторами. Сегодня их подписал президент Владимир Путин.

Сам законопроект внесли в 2017 году. Авторы проекта, состоявшего тогда из 11 страниц, писали в пояснительной записке, что вводят термин «игристое вино (шампанское)», у которого раньше «не было определения». В проект несколько раз добавлялись новые пункты, и сейчас там 76 страниц.

Так, например, если раньше закон о государственном регулировании алкоголя относил к алкогольной продукции «игристое вино (шампанское)», то теперь эту часть прописали как «игристое вино, включая российское шампанское».

ТАСС, пересказывая закон, пишет, что он вводит названия для продуктов переработки винограда, определения «виноградной водки», «бренди» и «игристых жемчужных вин», а также условия для использования наименования «Коньяк России». Изменения в использовании «шампанского» агентство не описывает.