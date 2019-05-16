Зидан настроен против руководства «Реала» из-за сына

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не согласен с позицией руководства команды по поводу запасного голкипера команды, сообщает «Советский спорт».

По информации Marca, в клубе готовы продать голкипера Кейлора Наваса, что означает, что позиция второго вратаря остается свободной. Основным вратарем команды является Тибо Куртуа.

В «Реале» считают, что украинский голкипер Андрей Лунин — отличный кандидат на роль второго вратаря. Однако Зидан хочет видеть на этой позиции своего сына Луку.

Зидан-младший провел свой единственный матч в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании в марте. Он сыграл против «Уэски», матч закончился со счетом 3:2 в пользу «Реала».