Специалист заявил, что в 2018 году ушел из «королевского клуба», так как чувствовал, что команде нужен новый подход.

«Сейчас ситуация другая, я ухожу, потому что чувствую, что клуб больше не верит в меня, нет поддержки для построения чего-то в среднесрочной или долгосрочной перспективе, в этом я нуждался. Я разбираюсь в футболе и знаю требования такого клуба, как «Реал».

Я знаю, что когда ты не выигрываешь, ты должен уйти. Но при этом была забыта очень важная вещь, все, что я создавал изо дня в день, было забыто, все, что я привнес в отношения с игроками, со 150 людьми, которые работают с командой и рядом с ней», — цитирует Зидана AS.

Француз отметил, что в последние несколько месяцев его отношения с президентом клуба Флорентино Пересом отличались от того, что было с другими тренерами.

«Чтобы работа в клубе длилась дольше, необходимы человеческие отношения, они важнее денег, важнее славы, важнее всего. Их нужно лелеять. Вот почему мне было обидно, когда я прочитал в СМИ после поражения, что меня уволят, если я не выиграю следующую игру», — сказал экс-наставник «сливочных».

Зидан считает, что информация о возможной отставке была преднамеренно передана СМИ и негативно повлияла на игроков.

«К счастью, у меня есть эти удивительные парни, которые были со мной до смерти. Когда дела пошли плохо, они спасли меня великолепными победами», — добавил специалист.(Газета.Ru)