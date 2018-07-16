Журналистов попросили не задавать вопросы Трампу и Ниинистё, пишут СМИ

Журналистов, находящихся в резиденции финского президента Саули Ниинистё, чтобы освещать его встречу с президентом США Дональдом Трампом, попросили не задавать вопросы обоим главам государств, пишет газета Helsingin Sanomat.

Встреча Трампа с Ниинистё в форме рабочего завтрака проходит в Хельсинки в понедельник утром.

«Перед завтраком министерство иностранных дел рекомендовало журналистам не задавать вопросов президентам в Мянтюниеми. По данным финского министерства иностранных дел, также были запрещены вопросы от американских журналистов. Однако американские СМИ задали Трампу один вопрос, который так и остался без ответа: почему Финляндия была выбрана местом встречи?», — пишет газета.

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