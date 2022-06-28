По итогам переговоров в Мадриде Турция дала согласие на разблокирование вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Об этом сообщил президент Финляндии Сауле Ниинисте.

Сегодня в Мадриде, перед началом саммита НАТО, была проведена предметная встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон при поддержке Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

«Министры иностранных дел подписали Меморандум о взаимопонимании между нашими странами, который подтверждает поддержку Турцией приглашения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО на мадридском саммите на этой неделе. Конкретные шаги для нашего вступления в НАТО будут согласованы между союзниками по НАТО в течение следующих двух дней, но теперь это решение неизбежно», — говорится в сообщении.

В меморандуме подчеркивается, что Финляндия, Швеция и Турция «обязаны оказывать друг другу полную поддержку против угроз безопасности друг друга».

«Я рад, что этот этап на пути Финляндии к членству в НАТО завершен. Теперь я с нетерпением жду плодотворных дискуссий о роли Финляндии в НАТО с нашими будущими союзниками здесь, в Мадриде», — подчеркнул Ниинистьо.