Членство Финляндии в НАТО не будет полным без Швеции.

Как сообщает #, об этом на пресс-конференции после встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил находящийся с визитом в Анкаре Президент Финляндии Саули Ниинистё.

«Парламент Турции начинает процесс ратификации. Я должен подчеркнуть, что это очень важно для Финляндии. Наш парламент одобрил наши усилия по членству прошлой весной. Есть еще наш сосед Швеция, у которой прекрасные возможности, членство Финляндии в НАТО не будет полным без Швеции. У нас общие интересы, что очень важно. В этом плане я должен особо отметить Балтийское море и наши границы. Но в Вильнюсе мне хотелось бы видеть 32 членов альянса.

Финляндия выполнила все обязательства, о которых мы договорились в Мадриде. Наша администрация находится в тесном контакте с Турцией, за эти месяцы укрепилось наше взаимопонимание, мы договорились о том, как бороться с терроризмом, все эти шаги убедили наших турецких друзей в наших усилиях», — отметил Президент Финляндии.