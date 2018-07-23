Жилищно-строительные кооперативы должны быть ликвидированы

В «Зеркало» очень часто обращаются жители домов, построенных различными строительными компаниями.

После продажи домов, строительные компании переименовывают себя в Жилищно–строительный кооператив и проходят соответствующую регистрацию в Министерстве юстиции. Далее новоявленный Жилищно–строительный кооператив берет на себя управление построенным им же домом.

И, как правило, завышает сумму выплат за коммунальные услуги.

По словам жильцов новостроек, некоторые ЖСК устанавливают ежемесячную плату из расчета 1,50 манат за квадратный метр. Получается, что владелец 3-комнатной квартиры площадью в 130 кв.м должен платить в месяц почти 200 манат.

В большинстве случаев квартплата и другие расходы устанавливаются органами управления Жилищно-строительных кооперативов, и чем они при этом руководствуются — никому неизвестно, так как сотрудники ЖСК не считают нужным предоставлять какую-либо информацию. Они по своему усмотрению собирают с жильцов деньги якобы за коммунальные услуги, за охрану и ремонт здания (Minval.az).

Беззакония, творимые в жилищно–строительных кооперативах, вызвали возмущение даже представителей Администрации Президента.

16 февраля 2017 года заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан Администрации президента Сулейман Исмаилов заявил, что граждане в Жилищно–строительных кооперативах сталкиваются несвоевременной подачей воды и газа и неоднократными сборами дополнительных денег за эти услуги.

Завотделом подчеркнул, что жалобы на более чем 100 жилищно-строительных кооперативов и компаний еще раз подтверждают правоту граждан: «Среди них хотелось бы выделить Kristal Abşeron, Kristal-L, Fortis-Bayıl, İlin dörd fəsli, Belıy lebed, Şərur, Deluxe, Orbita, Badu-Kubə, Birlik, Xəmsə, Hasil, ARAZ-2011A, İnkişaf-S, Rahatlığın Məkanı-Gold, Ulduz-S, Murad M.S., FVS İnşaat, BAKİNKOM, Yusifoğlu, AAAF İnşaat, Evrostroy Group, Akkord, Rahat, Orbit, Nur, Yüksəliş C, Olimp, İ.N.V., Neftçi, Pərvin İnşaat, Azərros İK, Xəzər İnşaat-XXI əsr, Mur Ay, RT-LTD, Ələsgəroğlu-K, Svit Haus и др» (vzglyad.az).

Между тем напомним, что согласно статье 109.5 Жилищного кодекса Азербайджана, принятого 30 июня 2009 года, после завершения строительства или же реконструкции кооперативного дома и перехода в собственность членов кооператива 50% в соответствии с жилищным и Гражданским кодексами Азербайджана, Жилищно–строительный кооператив в течение одного месяца должен быть ликвидирован или же передан в собственность совместному обществу владельцев квартир.

Действительно ли Жилищно–строительные кооперативы ликвидируются через месяц после завершения строительства кооперативного дома?

Ответ на этот вопрос мы попытались получить в группе компаний “Yeni Həyat”. Отметим, что в составе “Yeni Həyat” действуют ЖСК Grand Hayat, Hayat Palace и Park Azure.

Сотрудник по продажам группы компаний «Yeni Həyat» Санан (к сожалению, он не назвал свою фамилию – Примечание автора) посоветовал обратиться к сотруднику по имени Сулейман. «Он ответит на все ваши вопросы», — сказал нам Санан.

Мы связались с Сулейманом, который и фамилию не назвал и на вопрос не ответил. «Я не занимаюсь такого рода вопросами», — ответил Сулейман и положил трубку.

«Зеркало» решило выяснить, контролирует ли Жилищно–кооперативное управление города Баку исполнение требований Жилищного кодекса. Как заявил нам консультант управления Эльданиз Алиев, в кодексе говорится о том, что ЖСК должны быть ликвидированы лишь в том случае, если право на владение 50% жилых и нежилых помещений будет принадлежать членам кооператива. «Мы этим вопросом не занимаемся. Жители сами должны добиваться признания прав собственности и утверждения этих прав в Государственном реестре недвижимого имущества», — сказал Эльданиз Алиев «Зеркало».

«Наше здание было построено Жилищно–строительным кооперативом «Topaz». Нам пришлось потратить 10 лет, чтобы получить право на управление нашим домом», — сообщили «Зеркало» представители Общества собственников совладельцев жилья (ОССЖ) №14.

По словам членов общества, их организация прошла регистрацию только в 2017 года. «Сегодня мы сами управляем нашим домом, а цены на оказываемые услуги стали намного ниже», — сообщили они «Зеркало».

Как сказал Эльданиз Алиев, жители сами должны добиваться признания прав собственности. И пример членов ОССЖ №14 тому подтверждение. Даже если на это уйдет 10 лет, свои права отстаивать надо.

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