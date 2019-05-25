Землетрясение в Дагестане

В результате землетрясения в городе Буйнакске (Дагестан) получили повреждения здания детского сада, гимназии и пяти школ. Об этом «Интерфаксу» сообщили в городской администрации.

В администрации отметили, что несущие конструкции зданий образовательных учреждений не разрушены. Системы жизнеобеспечения в Буйнакске работают в штатном режиме. В селе Халимбекаул, расположенном в пригороде, пострадало 20 частных домов, уточнили власти.

На опубликованных в сети кадрах видны трещины на стенах и обломки штукатурки. Также местные жители выкладывают видео из своих домов с повреждениями после землетрясения.

По данным республиканского управления МЧС, вечером 24-го и в ночь на 25 мая в Буйнакском районе произошли два землетрясения магнитудой 2,3 и 4,4. Подземные толчки зафиксированы в трех и пяти километрах от села Халимбекаула. Жертв в результате землетрясения нет.