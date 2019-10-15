Зеленский теряет поддержку граждан

Украинские социологи зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют данные исследования Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованные в понедельник, сообщает ТАСС.

Так, по результатам опроса, который проводился 9-11 октября методом телефонного интервью, положительно оценивают деятельность действующего президента 66% опрошенных против 73% месяцем ранее.

В то же время в октябре по сравнению с сентябрем выросли рейтинги сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Так, показатели Бойко увеличились до 24% в октябре с 20% в сентябре, а Тимошенко — до 23% против 19% месяцем ранее.

Упал уровень одобрения деятельности главы правительства Алексея Гончарука с 17% до 10%, спикера парламента Дмитрия Разумкова с 33% до 27%. В то же время остался неизменным рейтинг главы партии «Голос» Святослава Вакарчука, которого поддерживают 25% респондентов.

В то же время лидером по уровню негативного восприятия среди всех политиков остается экс-глава государства Петр Порошенко, к которому негативно относится 65%, что на 1% больше, чем месяц назад.

Во время опроса проанализированы ответы 1500 респондентов. Погрешность не превышает 3%.