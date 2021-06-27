Северокорейское государственное телевидение признало явную потерю веса Ким Чен Ыном и то, что его здоровье вызывает беспокойство в Пхеньяне.

Признание прозвучало в интервью с жителем Северной Кореи Центральному корейскому телевидению, сообщило южнокорейское информагентство «Ренхап».

«У людей разрывалось сердце, когда они увидели, что уважаемый генеральный секретарь выглядит похудевшим, – сказал житель в интервью, переданном в пятницу. – Все говорят, что это вызвало у них слезы».

В сообщении не упоминалось, испытывает ли Ким Чен Ын какие-либо проблемы со здоровьем. По мнению аналитиков, однако, важно, что Пхеньян признал изменения в его внешности.

«Как минимум, кто-то решил, что видимая потеря веса Ким Чен Ыном будет слоном в комнате, теперь уже похудевшим слоном в комнате, если они не упомянут об этом, в то время как все об этом говорят. Это нельзя не замечать», – заявил «Голосу Америки» британский эксперт по Корее Эйдан Фостер-Картер.

Здоровье 37-летнего северокорейского лидера часто становилось предметом спекуляций. В последний раз это произошло после того, как он появился на государственном телевидении, выглядя гораздо более подтянутым, чем за несколько недель до этого. (Голос Америки)