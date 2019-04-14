Зеленский рассказал, почему отказался от дебатов 14 апреля

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, что отказался от участия в дебатах 14 апреля из-за угрозы провокации, пишет Российская газета.

Сейчас на Украине идет подготовка ко втором туре президентских выборов, голосование состоится через неделю. Согласно данным опросов, перед вторым туром рейтинг Зеленского составляет 61%, а у действующего президента Петра Порошенко – 24%.

Зеленский пояснил, что получил информацию о подготовке провокации и поэтому отказался от встречи с Порошенко 14 апреля.

«На стадионе «Олимпийский» против меня готовят провокацию. Поэтому я туда не поеду»,  — сказал Зеленский.

| 2019-04-14T19:15:13+00:00 14 апреля 2019, 20:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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