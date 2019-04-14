Зеленский рассказал, почему отказался от дебатов 14 апреля

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, что отказался от участия в дебатах 14 апреля из-за угрозы провокации, пишет Российская газета.
Сейчас на Украине идет подготовка ко втором туре президентских выборов, голосование состоится через неделю. Согласно данным опросов, перед вторым туром рейтинг Зеленского составляет 61%, а у действующего президента Петра Порошенко – 24%.
Зеленский пояснил, что получил информацию о подготовке провокации и поэтому отказался от встречи с Порошенко 14 апреля.
«На стадионе «Олимпийский» против меня готовят провокацию. Поэтому я туда не поеду», — сказал Зеленский.