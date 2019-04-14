Зеленский рассказал, почему отказался от дебатов 14 апреля

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, что отказался от участия в дебатах 14 апреля из-за угрозы провокации, пишет Российская газета.

Сейчас на Украине идет подготовка ко втором туре президентских выборов, голосование состоится через неделю. Согласно данным опросов, перед вторым туром рейтинг Зеленского составляет 61%, а у действующего президента Петра Порошенко – 24%.

Накануне сообщалось, что Порошенко собирается на дебаты сегодня и приглашает прессу. В своем обращении он призвал оппонента «не прятаться от избирателей». При этом Зеленский ранее настаивал на том, что дебаты должны состояться 19 апреля.

Зеленский пояснил, что получил информацию о подготовке провокации и поэтому отказался от встречи с Порошенко 14 апреля.

«На стадионе «Олимпийский» против меня готовят провокацию. Поэтому я туда не поеду», — сказал Зеленский.