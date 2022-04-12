Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер хотел приехать в Киев на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в среду, однако тот не хочет с ним видеться.

Об этом пишет BILD.

По информации издания, в Офис Федерального президента поступило четкое заявление о том, что сейчас Киев не готов к таким встречам.

Штайнмайер хотел прибыть в Киев в составе иностранной делегации, однако у Зеленского ему отказали из-за тесных связей с Россией.

Неизвестно, изменится ли позиция ОП в ближайшее время. Отмечается, что другим европейским политикам в Киеве рады.

«Мы все знаем о тесных связях Штайнмайера с Россией, которые были также сформированы формулой Штайнмайера. Сейчас ему не рады в Киеве. Посмотрим, изменится ли это», — высказался украинский дипломат в комментарии BILD.

Сейчас президент ФРГ находится с визитом в Польше. И оттуда, как пишет издание, европейский лидер мог бы отправиться в Киев.

На пресс-конференции с польским коллегой Анджею Дудой Штайнмайер не стал отвечать журналистам о планах посетить Украину. Не отвечают на этот вопрос и в канцелярии главы ФРГ.

Штайнмайер был активным сторонником спорного газопровода «Северный поток-2» и всячески лоббировал энергетические интересы России в Европе.

После начала войны Штайнмайер осудил действия Путина в отношении Украины и даже призвал привлечь политическое руководство РФ к трибуналу.