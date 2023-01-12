10 января президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью азербайджанским телеканалам, а премьер-министр Армении Никол Пашинян – пресс-конференцию. Оба лидера выступили с интересными и громкими заявлениями по поводу своего видения будущего региона. Для оценки этих заявлений и дачи будущих прогнозов издание # решило поговорить с азербайджанским аналитиком Рауфом Миркадыровым.

По его словам, главы Азербайджана и Армении почти синхронно дали интервью СМИ. «Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал это в более широком формате, а президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился только с представителями телеканалов. Тот факт, что это произошло синхронно, заставляет думать о том, что этот вопрос каким-то образом согласован.

По сути из заявлений Пашиняна мы узнали немало интересного. Во-первых, впервые нам удалось публично услышать о том, что был разработан мандат российских миротворцев, находящихся в Карабахе, который был подписан министрами обороны Армении и России. Азербайджанская сторона отказалась подписать данное соглашение.

Возникает вопрос – почему Азербайджан отказался подписывать мандат? По большому счету определение мандата российской стороны более выгодно Азербайджану, так как в этом случае определяются четкие границы деятельности российских миротворцев. То есть, они не имеют полномочий выходить за рамки подписанного мандата. В противном случае Азербайджан имеет право принять какие-то ответные меры. А сегодня выходит, что российская сторона обладает карт-бланшем на все виды деятельности в Карабахе. Фактически командование российских миротворцев создает в Карабахе параллельные органы оккупационной власти. То есть, занимается многими вопросами – от образования, транспорта — до миграции. Это грубое нарушение суверенитета Азербайджана», — подчеркнул Миркадыров.

Он также отметил, что до сих пор мы наблюдаем возникшую в Лачинском коридоре проблему, которая не находит своего решения уже месяц.

«Из этого можно сделать вывод о том, что положения документа, который скорее всего был разработан российской стороной, не устраивали Азербайджан. Предлагаемый Россией мандат еще более расширял возможности российских миротворцев», — заявил эксперт.

Касаясь заявлений Пашиняна, Миркадыров отметил, что армянский премьер предлагает решение вопроса в виде обращения в Совет безопасности ООН с целью получения международного мандата на продление деятельности российских миротворцев или же создать новый мандат для многонациональных миротворческих сил.

«Теоретически это вполне возможно. Не только постоянные члены Совбеза ООН, но и другие члены ООН могут обратиться по поводу решения тех или иных конфликтов, даже не имеющих отношения к их территориям. Например, с таким обращением может выступить Великобритания, Албания, США и другие страны. В этом ничего проблемного нет. Но скорее всего это невозможно в данной геополитической ситуации по следующим причинам. Россия не станет этого делать. Россия как член Совбеза ООН не станет утверждать этот мандат в момент, когда Запад пытается выдавить ее из Южного Кавказа. Скорее всего будет предложен мандат, который предполагает создание многонациональных миротворческих сил, что не отвечает интересам России. По большому счету Пашинян ставит в очень неловкое положение российского лидера Владимира Путина. С одной стороны, Россия по тем или иным причинам не может выполнить положения Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. То есть, она не в состоянии в настоящее время контролировать Лачинский коридор. Армянская сторона утверждает об этом из-за ситуации с азербайджанскими экоактивистами. С другой стороны, у России в данной момент несколько ограничены возможности давления на Армению», — считает он.

По его мнению, здесь немаловажную роль играет фактор Турции. «Сегодня Россия загнана в угол. У Москвы не так много каналов, по которым она может продолжать коммуникационные сообщения с миром. Одним из этих каналов является Турция. Я не исключаю, что через Турцию российская сторона получает необходимые товары, которые по разным причинам Россия не может приобретать напрямую. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган является одним из немногих мировых лидеров, который лично встречается с Путиным. На сегодняшний день Эрдоган является единственным лидером страны-члена НАТО, который после 24 февраля 2022 года лично встречался с Путиным», — отметил Миркадыров.

Комментируя этот факт эксперт заявил, что существует множество факторов, которые заставляют Путина быть осторожным в отношении Азербайджана. «Наивно полагать, что российские миротворцы не разогнали акцию протеста азербайджанских экоактивистов из гуманных соображений или по причине хорошего отношения к азербайджанцам, особенно на фоне происходящих в Украине событий.

Просто в данный момент сохранение хороших отношений с Баку и Анкарой для Москвы стали важнее, чем поддержка Еревана.

Но особо давить на Ереван у Москвы не получается. На Армению надавили настолько, насколько это возможно. На сегодня армянское общество обвиняет Россию в проигрыше своей страны в 44-дневной войне, считая, что это произошло минимум с молчаливого согласия Путина — Москва знала, что происходит, но не стала помогать. Кроме того, в Ереване считают, что Москва не выполняет обязательства перед Ереваном по защите территориальной целостности Армении как союзника по ОДКБ. Вопрос не столько в том, насколько правдивы и объективны эти обвинения. Речь идет о том, что это является восприятием армянского общества независимо от его внешнеполитической ориентации. Некоторые силы обвиняют Пашиняна в том, что он именно выступает против России, но сложившаяся ситуация сама настраивает против Москвы. Обратите внимание на то, что последнее заявление Армении по поводу отказа от проведения военных учений ОДКБ, не вызвало агрессивного отношения со стороны армянского общества. В этих условиях у Путина нет особого желания еще более нагнетать антироссийские настроения в Армении. Путин оказался в патовой ситуации в армяно-азербайджанском урегулировании. Он не может в настоящий момент сделать каких-либо телодвижений, надавить на Баку или Ереван», — констатирует эксперт.

Касаемо слов президента Азербайджана, Миркадыров отметил, что в своем интервью Ильхам Алиев четко обозначил позицию Баку по поддержке акции протеста экоактивистов, но мы не узнали ответы на вопросы о том, почему же Азербайджан отказался подписывать мандат на осуществление деятельности российских миротворцев и каким азербайджанская сторона видит решение данной проблемы.

«К сожалению, некоторые вещи мы узнаем не из азербайджанских, а армянских источников. Из заявления Пашиняна мы узнали о том, что армянская сторона якобы готова подписать мирное соглашение на условиях России. Хочу напомнить в чем же заключаются эти условия. Решение «статуса» Карабаха остается на будущее, то есть на неопределенный срок. Этим шагом конфликтную ситуацию можно отложить, а потом перенести в горячую фазу в любой момент в случае, если на этой территории в будущем будут оставаться российские миротворцы, которые фактически являются оккупантами. Пашинян также намекнул на то, что азербайджанская сторона не согласна на эти условия. Азербайджан настаивает на заключении мирного договора на основе пяти принципов, выдвинутых ранее со стороны Баку и получивших название «вашингтонские принципы». Это название они получили из-за того, что были согласованы в Вашингтоне», — заявил он.

Миркадыров полагает, что в данный момент с одной стороны Пашинян демонстрирует обществу, что Россия, будучи союзником и гарантом безопасности Армении, не выполняет своих обязательств, а с другой – показывает «лояльность» к Путину, поддерживая кремлевский вариант мирного соглашения с Азербайджаном.

«Ситуация достаточно сложная для Путина. На данный момент он крайне ограничен в возможности маневрировать, принимать и реализовать эффективные решения с точки зрения собственных интересов», — считает эксперт.