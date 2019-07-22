Зеленский предложил солисту «Океана Эльзы» подумать о коалиции

Партия украинского президента «Слуга народа» будет рассматривать коалицию в Верховной раде с «Голосом» Святослава Вакарчука (солист группы «Океан Эльзы»), заявил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции по данным экзит-пола, пишет Liga.net.

«Это была наша инициатива к господину Вакарчуку. Мы приглашаем Вакарчука к переговорам», — прокомментировал Владимир Зеленский возможную коалицию с «Голосом» в новой Раде.

Он также подтвердил, что не видит главу «Батькивщины» Юлию Тимошенко на посту премьер-министра республики, поскольку им должно быть «новое лицо» и экономист. Отвечая на вопрос, когда в стране будут «посадки» (уголовное преследование коррупционеров), Зеленский попросил дождаться перестановок в генпрокуратуре, сообщает телеканал «Мир».

Зеленский назвал победу на выборах своей партии «Слуга народа» большой ответственностью. «Это не просто большое доверие, это большая ответственность для меня лично, для нашей команды», — заявил он, пообещав, что не подведет украинцев. Приоритетом для «Слуги народа» он назвал прекращение конфликта в Донбассе, возвращение пленных, а также борьбу с коррупцией.

| 2019-07-22T08:05:18+00:00 22 июля 2019, 06:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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