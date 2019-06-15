Зеленский поменял глав Одесской и Полтавской областей

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Одесской и Полтавской областных государственных администраций (ОГА), соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства в субботу, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил, что Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций. Согласно украинскому законодательству, глава областной государственной администрации назначается или освобождается от должности указом президента по решению правительства.

Согласно документам, врио главы Одесской областной госадминистрации назначена Светлана Шаталова. Врио главы Полтавской ОГА назначен Олег Пругло.