В результате действий Сил обороны Украины российские войска понесли значительные потери и отступили в районах населенных пунктов Новополь и Новодаровка.

Как сообщает УНИАН, об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook.

На Новопавловском и Запорожском направлениях войска РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Времовка, Полтавка, Красное, Гуляйполе, Орехов, Каменское и других.

«В результате действий Сил обороны Украины противник понес значительные потери и отступил в районах населенных пунктов Новополь и Новодаровка», — говорится в сообщении Генштаба Украины.