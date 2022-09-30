Президент России Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца выступает с речью, в которой — как ранее анонсировали в Кремле — объявит об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины, большая часть которых оккупирована российскими войсками.

Многие страны мира уже заявили, что не признают аннексию. Украина заявляет, что будет вооружённым путём бороться за возвращение этих территорий под свой контроль.

В Кремле присутствуют руководители сепаратистских «ДНР» и «ЛНР», а также оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей. Они должны подписать с Путиным договоры о включении регионов в состав России.

В Георгиевском зале собрались депутаты и члены Совета Федерации, высшие чиновники, главы регионов, прокремлёвские общественные деятели и журналисты государственных и прокремлёвских СМИ.

Как и на подобном заседании в 2014 году, когда Путин объявлял об аннексиии Крыма, отсутствует патриарх Кирилл. В РПЦ заявили, что он заболел коронавирусной инфекцией.

Накануне Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Ещё в феврале Путин признал независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР», провозглашённых поддерживаемыми Россией сепаратистами Донецка и Луганска ещё в 2014 году. (svoboda.org)