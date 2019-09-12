Зеленский надеется, что в ближайшее время пройдут переговоры в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на проведение переговоров в «нормандском формате» в Париже в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

Как сообщила пресс-служба президента Украины, в среду прошла церемония вручения верительных грамот послов ряда стран, в том числе Франции.

«Была обсуждена дальнейшая активизация политического диалога и двустороннего экономического сотрудничества. Достигнута договоренность о принятии в ближайшее время конкретных шагов для этого. Глава государства отметил роль Франции в рамках нормандского формата и выразил надежду на проведение встречи на уровне глав государств-участников в Париже в ближайшее время», — сообщила пресс-служба.

| 2019-09-12T00:38:15+00:00 12 сентября 2019, 06:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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