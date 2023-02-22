Пожалуй, одним из главных политических событий прошлой недели стала Мюнхенская конференция по безопасности, на которой приняли участие лидеры многих стран мира, в том числе и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Безусловно, основной темой конференции была война в Украине.

Однако для азербайджанской и армянской аудитории более актуальной темой являлась архитектура безопасности на Южном Кавказе, перспективы подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, карабахский вопрос.

На тему вопросов безопасности Южного Кавказа, озвученных на Мюнхенской конференции, # побеседовало с российским политологом, директором по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаилом Нейжмаковым.

— На Мюнхенской конференции президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил установить на границе двух стран контрольно-пропускные пункты: на обоих концах Зангезурского коридора, а также на границе между Лачинским районом и Арменией. Какова вероятность, что это предложение будет реализовано?

— Как известно, споры о трактовке трехстороннего заявления, подписанного в ноябре 2020 года, касающиеся Лачинского коридора, велись задолго до декабря 2022 года, причем, с участием не только Баку, Еревана и Москвы.

Скажем, еще в январе 2021 года нюансы функционирования этой транспортной артерии публично затрагивал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Армянская сторона напоминает, что, согласно пункту 6 трехстороннего заявления, этот коридор «остается под контролем миротворческого контингента РФ».

В свою очередь, многие эксперты и журналисты в Азербайджане заявляли, что в соответствии с тем же документом Баку «гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору», что, по их мнению, не противоречит возможности размещения азербайджанского КПП на въезде в коридор на границе с Арменией.

Как показывает международный опыт, на практике в таких ситуациях решающее значение имеют не юридические аргументы, а возможности каждой из сторон продавить нужное им решение. Пока прямых сигналов о готовности уже в ближайшее время к компромиссу между Баку и Ереваном по поводу разрешения кризиса вокруг Лачинского коридора нет.

Азербайджанская сторона настаивает на открытии КПП, а глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе встречи с новым послом США в Ереване Кристиной Квин недавно вновь подтвердил позицию своего государства о восстановлении прежнего режима функционирования этой транспортной артерии без предварительных условий.

Но, насколько можно судить, Ереван задействовал максимум своих возможностей для давления на Баку в этом вопросе, не добившись от азербайджанской стороны уступок. Это несколько повышает вероятность, что Баку может добиться определенных уступок в вопросах по поводу режима функционирования Лачинского коридора в свою пользу. Но в ближайшее время нас ждет скорее консервация напряженности вокруг этого маршрута, чем публичные заявления сторон о достигнутом компромиссе.

Что касается предложения о пограничных КПП на маршруте, который должен обеспечить сообщение западных районов Азербайджана с Нахчываном через территорию Армении. В любом случае, пока сохраняется довольно заметная вероятность новых всплесков напряженности между Баку и Ереваном, «движение граждан, транспортных средств и грузов» на этом направлении, предусмотренное пунктом 9 трехстороннего заявления, если и начнется, то будет ограниченным и оказываться под угрозой прекращения при каждой новой эскалации. То есть, вряд ли разблокирование коммуникаций на этом направлении на практике произойдет в ближайшее время.

— На конференции вновь был поднят вопрос о трехстороннем формате (ЕС, Азербайджан, Армения) на пути подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Означает ли это, что посредничество Москвы в этом вопросе будет несколько ослаблено?

— Выигрышным для Брюсселя стало, в частности, упоминание Ильхамом Алиевым на полях Мюнхенской конференции переговоров в трехстороннем формате ЕС-Азербайджан-Армения. Но вопрос, насколько такие переговоры будут результативны, с учетом, в том числе, скептического отношения Баку к миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе, о чем, например, вновь напомнила в ходе визита в Москву спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова.

В любом случае, Россия явно настроена на активное взаимодействие с Баку и Ереваном по вопросам мирного соглашения – можно вспомнить хотя бы недавний визит в регион спецпредставителя МИД РФ Игоря Ховаева или проработку вопроса о возможном визите Сергея Лаврова в Азербайджан.

— Известно, что Россия в вопросе окончательного урегулирования армяно-азербайджанской проблемы предлагала оставить вопрос Карабаха на будущее, с чем Баку был категорически не согласен. В свете того, что переговоры вновь могут вернуться в брюссельский формат, может ли Москва пересмотреть позицию в данном вопросе?

— Не факт, что Москва уже в ближайшее время будет корректировать свои подходы к переговорам. Скорее, пока она будет отслеживать ход непубличных консультаций между сторонами и, в принципе, насколько велики подвижки в рамках переговорного процесса.

Отметим, что пока и сами стороны довольно сдержанно оценивают ход работы по проекту мирного соглашения и сближению переговорных позиций. Вспомним, например, как Ильхам Алиев недавно оценил эти подвижки как «недостаточные».

— Какова ваша общая оценка итогов конференции, касающаяся части обсуждения вопросов Южного Кавказа в контексте перспективы подписания мирного соглашения?

— Сами по себе переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна на полях Мюнхенской конференции – действительно значимый шаг. Но в дальнейшем все будет зависеть от темпа переговоров. В очередной раз напомню, в том числе, про важный внутриполитический фактор, который может влиять на тактику премьера Армении.

Как известно, осенью 2023 года ожидаются выборы в Совет старейшин Еревана, а они будут иметь особое значение хотя бы потому, что более трети населения Армении проживает именно в столице.

В этих условиях с точки зрения интересов Никола Пашиняна, который традиционно подвергается критике со стороны оппозиции на фоне любой интенсификации переговоров с Баку (или даже слухов по этому поводу), логичнее подписание мирного договора либо не позже середины весны 2023 года, либо уже не ранее конца 2023-начала 2024 года. Но подписание соглашения ближайшей весной пока представляется не очень вероятным, даже несмотря на активизацию переговоров по этой теме.