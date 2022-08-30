Встреча президента Украины Владимира Зеленского и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси состоится в ближайшее время, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на спикера главы украинского государства Сергея Никифорова.

«Да, встреча состоится в ближайшее время. Пока не раскрываем конкретных деталей о месте и времени», – сообщил Никифоров.

Он также подтвердил, что в ночь на 30 августа президент Украины провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого собеседники обсудили логистику и безопасность миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.