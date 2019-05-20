Зеленский начинает решительно: какой будет новая Верховная Рада?

Шестой президент Украины Владимир Зеленский, который 20 мая вступил в должность, объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва. Об этом он заявил, выступая на торжественном заседании парламента. Он призвал парламент принять некоторые законопроекты, среди которых снятие депутатской неприкосновенности, введение уголовной ответственности за незаконное обогащение и другие. «У вас на это будет два месяца. Я распускаю Верховную Раду VIII созыва», – сказал Зеленский депутатам.

Таким образом, был положен конец спорам о том, сумеет ли Зеленский распустить Верховную Раду. Он сумел, с места в карьер указав на готовность к реальным переменам. То есть к тому, чего украинцы ждали от Петра Порошенко, когда он вступал в должность главы государства. Говоря конкретнее, в 2014 году от Порошенко ожидали немедленной перезагрузки власти, ключевым элементом которой является Верховная Рада. Порошенко в итоге предпочел оставить традицию «договорняков» и «междусобойчиков», конечной целью которых было стремление укрепить его собственную власть.

В итоге, он не только растерял доверие украинцев, что вылилось в его поражение на нынешних президентских выборах, но и позволил пройти в ВР, несколькими колоннами и под разными флагами, многих из тех, кто являлся частью той самой власти, против которой выступили граждане страны в ходе Революции Достоинства. Зеленский, как минимум пока, всем своим видом и поступками доказывает, что намерен отойти от порочной системы «договорняков» и устроить реальную перезагрузку власти, начав с ВР.

Естественно, сопротивление ему было, есть и будет очень большим. Собственно, уже была предпринята попытка сорвать ожидаемую инициативу Зеленского по роспуску парламента. Напомню, что утром 17 мая «Народный фронт» заявил, что выходит из коалиции. Этим решением, которое было принято на заседании фракции единогласно, «Народный фронт» пытался сыграть на опережение новоизбранного президента Владимира Зеленского. По тогдашней логике «фронтовиков», новый президент Украины не сможет распустить парламент. Как считали в НФ, у них оставалось 30 дней — до 16 июня на формирование нового большинства. А после этой даты Зеленский уже не может распустить Раду.

Ответ последовал незамедлительно. «Народный фронт» вышел из коалиции, которой давно нет», — говорилось в официальном твиттере команды Зеленского. Тем самым было указано на то, что для президента демарш фронтовиков может не стать преградой для роспуска. Речь шла о том, что с 2016 года в Раде отсутствует коалиция фракций, которая бы включала в себя более 226 депутатов. И на этом основании президент Украины в любой момент имел право подписать указ о роспуске парламента и о назначении досрочных выборов.

Зеленский этим правом воспользовался. Если же кто-то с этим указом будет не согласен — он может обратиться в суд. Но, я очень сомневаюсь в том, что такого рода иски будут. Наоборот, вовсю уже слышны речи самых разных партий о том, что они готовы к внеочередным парламентским выборам, которые, если указ о роспуске ВР будет опубликован 20 мая, состоятся уже 14 июля. «Фракция «Народный фронт», которая в пятницу заявила о выходе из коалиции с целью избежать роспуска парламента – манипуляторы и лгуны», цепляющиеся за власть, заявил изданию «ГОРДОН» политик, доктор юридических наук, доктор политических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук и академик Украинской академии политических наук Виталий Журавский.

И знаете, что самое забавное? Нардеп от «Народного фронта» Игорь Котвицкий уже заявил украинским СМИ, что их фракции нормально относятся к роспуску Верховной Рады. Мол, «Народный фронт» пойдет на выборы с новым названием, партию ждет ребрендинг. «Вариантов нет, будем идти на выборы», – добавил он. О готовности к внеочередным выборам уже заявили и в Блоке Петра Порошенко, и в «Батькивщине» и во многих иных партиях, имеющих своих депутатов в ВР. Но, все это, по большому счету, хорошая мина при плохой игре. Потому, что есть большая вероятность того, что подавляющее большинство из нынешних украинских парламентариев просто не сумеют переизбраться. Они растеряли доверие электората. Плюс, немало тех, кто вообще не захочет участвовать в борьбе за депутатский мандат.

Есть и конкретные цифры. В Верховную Раду могут пройти шесть политических партий. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко, которые были опубликованы 16 мая. Выясняется, что 79,2% всех опрошенных заявили о намерении голосовать на парламентских выборах, если бы они проходили в ближайшее воскресенье. Результаты распределились следующим образом:

за партию «Слуга народа» новоизбранного президента Владимира Зеленского готовы проголосовать 39,9% тех, кто намерен участвовать в выборах и определился;

за «Оппозиционную платформу – За жизнь» нардепов Юрия Бойко и Вадима Рабиновича – 10,9%;

за Блок Петра Порошенко «Солидарность» – 10,6%;

за партию «Батьківщина» Юлии Тимошенко – 9,1%;

за партию «Сила и честь» экс-главы Службы безопасности Украины, бывшего начальника Главного управления военной разведки Минобороны Игоря Смешко – 5,1%;

за партию «Гражданская позиция» экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко – 5%.

Другие политсилы не набирают необходимых 5% голосов. Как видим, в новом составе ВР может не быть «Народного Фронта» и Партии Олега Ляшко. Впрочем, это всего лишь прогнозы, делать которые в Украине — очень сложно. Особенно, с учетом того, что новый президент страны Владимир Зеленский уже действует решительно и наперекор планам тех, кто отчаянно цеплялся за власть.