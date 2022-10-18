Верховная Рада Украины признала Чеченскую Республику Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией и осудила совершение геноцида чеченского народа.

За принятие постановления «О заявлении Верховной Рады Украины о признании Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией и осуждения совершение геноцида чеченского народа» (регистрационный номер 8132) проголосовали 287 народных депутатов.

В заявлении сказано, что ВР осуждает международные преступления, совершенные РФ во время Первой (1994-1996) и второй (1999-2009) войн против Чеченской Республики Ичкерия, политику геноцида чеченского народа, подражая преступным действиям царского режима 1817-1864 годов и советской власти 1944 года.

ВР призывает государства-члены ООН и международные организации обеспечить независимое и беспристрастное расследование международных преступлений, совершенных на территории временно окованной Чеченской Республики Ичкерия и обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности. (unian.net)