Завершился прием заявок на приобретение билетов на ЕВРО-2020

Сегодня в 16:00 по бакинскому времени завершился прием заявок на приобретение билетов на финальную стадию ЕВРО-2020 по футболу, четыре матча из которых пройдут в столице Азербайджана.

Как передает azerisport.com, ЕВРО-2020 будет крупнейшим чемпионатом Европы в истории. В продажу поступит три миллиона билетов. Полтора миллиона билетов поступили в продажу 12 июня 2019 года, а спрос уже составляет 14 миллионов. Это рекорд ЕВРО. Вместимость 11 из 12 стадионов финальной стадии превышает 50 тысяч.

Болельщики принимают формат финальной стадии ЕВРО-2020, который предусматривает матчи в 12 городах по всей Европе. Спрос на билеты остается высоким. За первые три недели были получены заявки из 207 стран на 14 миллионов билетов. Это больше, чем за такой же период перед ЕВРО-2016.

Следующая возможность подать заявку на билеты появится в декабре 2019 года, после жеребьевки финальной стадии. Болельщики сборных-участниц турнира смогут купить билеты через свои ассоциации. Нужно отвечать определенным критериям, которые установят национальные ассоциации.

Болельщикам из принимающих турнир стран лучше подавать заявку сейчас, пока это доступно всем. Возможно, другого шанса купить билет на матчи в своем городе или регионе уже не будет.

Наибольший интерес вызывают матчи в Лондоне, Мюнхене и Амстердаме. На матч открытия, который пройдет 12 июня 2020 года в Риме, подано почти 500 тысяч заявок. Наибольший интерес к матчам среди местной публики – в Санкт-Петербурге, Лондоне и Будапеште. Более 50% заявок поданы болельщиками из соответствующих стран. Лидирует по этому показателю Санкт-Петербург – 86% заявок поданы из России.

На два полуфинала на «Уэмбли» в сумме подано почти полтора миллиона заявок. На финал (также на «Уэмбли») подано 1,3 миллиона заявок. В среднем болельщики подают заявки на 12 билетов и как минимум на две арены. Это доказывает, что публика приняла новый уникальный формат турнира. 51% болельщиков подают заявки более чем на один стадион. (УЕФА)