Президент США Джо Байден давно обеспокоен влияние крупных интернет-платформ на повседневную жизнь американцев. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя новость о покупке предпринимателем Илоном Маском компании Twitter, сообщает РИА «Новости».

«Я не стану комментировать данную конкретную сделку. <…> Между тем, независимо от того, кто владеет Twitter, президент уже давно обеспокоен по поводу влияния крупных платформ на нашу повседневную жизнь», — сказала она.

Псаки добавила, что в Белом доме опасаются возможностей распространения в соцсетях дезинформации и считают важным привлекать эти платформы к ответственности за подобные нарушения.

«Президент давно утверждает, что технологические платформы должны нести ответственность за тот вред, который они причиняют. Он был и остается решительным сторонником фундаментальных реформ, нацеленных на достижение данной цели», — заключила Псаки.

Ранее стало известно, что Маск достиг договоренности с Twitter о приобретении этой компании за $44 млрд.