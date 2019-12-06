Защитить производителя за счет потребителя: продлен срок действия специальных ставок таможенных пошлин

Азербайджан по многим позициям не может обеспечить внутренний рынок продуктами питания в полном объеме, и вынужден импортировать их из-за рубежа. С другой стороны некоторые считают, что именно изобилие импорта приводит к бедственному положению отечественных производителей.

На днях Кабинет министров внес изменения в «Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки ввозных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин». Согласно решению, до 2021 года продлен срок действия специальных ставок таможенных пошлин, применяемых к импортируемому мясу птиц. До 31 декабря 2021 года будет применяться импортная таможенная пошлина в размере 1 доллар за 1 кг мяса кур, а не пошлина в размере 15 процентов от его таможенной стоимости. Также продлен срок действия специальных ставок таможенных пошлин, применяемых к таким импортируемым продуктам питания как куриные яйца, фрукты-овощи (помидоры, лук, фундук, яблоки, свежий виноград, хурма), фруктовые и овощные соки. Это решение объясняется защитой внутреннего рынка.

Вторая часть решения защищает интересы потребителей и обеспечивает стабильность цен на сливочное масло. С этой целью для предотвращения повышения розничной цены на ввозимое сливочное масло, срок применения нижнего порога пошлин, введенного в 2017 году, продлен до 2021 года.

Эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов заявил # о том, что подобное решение принималось уже не раз, но не привело ни к каким позитивным результатам. Таким образом, по словам нашего собеседника, правительство стимулирует производителей за счет потребителей, у которых не остается особого выбора.

«Данные специальные ставки продлевали не единожды, и вполне возможно еще не раз продлят. Но как показывает практика, они не помогают. Более 15 лет в нашей стране не могут решить эту проблему. Мы не можем себя обеспечить многими видами сельскохозяйственной продукции, потому в любом случае вынуждены приобретать ее за границей. Россия, например, уже запрещает импорт томатов, так как сама их производит дешево и качественно, а мы не можем даже себя обеспечить многими необходимыми овощами»,– сказал В.Магеррамов.

Потребность в куриных яйцах, по его словам, в стране в два раза больше, чем их производство. Считается, что куриным мясом мы себя полностью обеспечиваем, но это тоже не так.

«По нормам Всемирной Организации Здравоохранения потребность в мясе на душу населения составляет 78 кг. Раньше она была еще больше, свыше 80 кг, но затем было решено ее уменьшить за счет увеличения доли потребления рыбы, овощей и фруктов. Так вот, Азербайджан производит всего 32 кг мяса на душу населения, из них где-то 10 кг. куриного мяса. Наши чиновники, судя по всему, считают, что этого достаточно, но соседние страны производят в 2-3 раза больше мяса, чем мы, а европейские – в 3-4, и все равно не считают это достаточным»,– заявил эксперт.

Комментируя продление срока применения нижнего порога таможенных пошлин на сливочное масло, он отметил, что на снижение цен эта мера никак не повлияет, те как росли, так и продолжат расти.

По словам эксперта, когда повышают пошлины на сельскохозяйственные товары, то хотят за счет потребителей поддержать неэффективное производство. Но и снижение пошлин не всегда приводит к положительному результату, так как увеличивается завоз импортной продукции, и от этого страдает наш производитель.

Никто, как говорит В.Магеррамов, не производит точных расчетов, сколько той или иной продукции нужно завозить в страну, в каких объемах мы реально нуждаемся. Иногда продукции завозится много, а потом оказывается, что и наши производители произвели ее в большом количестве. Из-за переизбытка товара, цена на него резко падает.

У нас нет налаженной системы производства, отсюда и все беды, уверен эксперт.

«Нужно производить дешевую и качественную, конкурентоспособную продукцию, тогда не нужно будет прибегать к каким-то специальным таможенным ставкам. В нашей стране производят то слишком много и рынок оказывается перенасыщен, то слишком мало, и нам своей продукции не хватает. Если же мы сможем производить конкурентоспособный товар, то при больших объемах производства, всегда сможем его импортировать. Надо,– говорит В.Магеррамов,– чтобы предпринимателям не мешали работать, а то они не знают, решать производственные вопросы, или бороться с многочисленными препонами. А взятки, которые они вынуждены давать, способствуют удорожанию продукции».

К сожалению, мы не можем себя обеспечить в достаточном объеме даже мясом. Об этом # сказал председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев. Особенно мало, по его словам, мы производим говядину, хотя в последнее время поголовье коров увеличилось.

«Что касается куриных яиц, то одно время Азербайджан производил их так много, что даже экспортировал. Проблема в неравномерности производства – зимой наблюдается их нехватка, а летом избыток. Куриного мяса мы тоже производим недостаточно, чтобы его хватало для переработки, в частности, для производства колбасных изделий. Сливочным маслом мы никогда не сможем себя обеспечить полностью. В советское время была та же история, его завозили к нам из разных стран, в т.ч. из Прибалтики»,– сказал он.

То, что специальные ставки продлили на два года, на руку нашим производителям, говорит Н.Агаев, но нужно больше инвестировать в данную сферу, чтобы получить желаемый результат.