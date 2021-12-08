Импорт товаров, предназначенных для разминирования освобожденных от оккупации территорий Азербайджанской Республики, а также других территорий ведения военных операций, устройств, содержащих взрывчатые вещества, все виды техники, оборудования, технических средств и устройств, их запасных частей, защитной одежды, инструментов, собак-миноискателей,взрывчатых и пиротехнических средств освобождается от налога на добавленную стоимость с 15 октября 2021 года сроком на 5 лет.

Это нашло отражение в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс, которые обсуждались на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Закон вступил в силу с 15 октября 2021 года.

Отметим, постановлением Кабинета Министров от 6 ноября 2021 года утвержден «Перечень товаров, импортируемых для очистки оккупированных территорий Азербайджана, а также других территорий, пострадавших от войны и военных операций, от мин и остатков взрывчатых веществ войны».

Согласно постановлению, с 15 октября 2021 года эти товары освобождены от импортных таможенных пошлин сроком на 5 лет.