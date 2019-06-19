Защита от возможной аварии на АЭС в Армении была отработана в Турции

В турецкой провинции Игдыр прошли широкомасштабные учения, в рамках которых отработаны меры по защите от последствий возможной аварии на Мецаморской АЭС в Армении, сообщает Агентство Анадолу.

АЭС расположена в непосредственной близости от турецкой границы и считается одним из самых опасных объектов атомной энергетики.

В рамках учений отработаны действия по защите жителей восьми приграничных турецких селений от возможной химической, биологической и радиационной угрозы.

По сценарию учений, после аварии на Мецаморской АЭС жители села Алиджан в Игдыре были эвакуированы в палаточный лагерь, разбитый на территории Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

В эвакуации были задействованы бригады скорой медицинской помощи «112», Национальная медицинская спасательная команда (UMKE) и жандармерия.