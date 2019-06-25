Зариф согласился с Трампом

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что американский президент Дональд Трамп прав в том, что военным США нечего делать в Персидском заливе, сообщает РИА Новости.

«Дональд Трамп на 100% прав в том, что вооруженным силам США нечего делать в Персидском заливе. Вывод их войск полностью соответствует интересам США и мира. Но сейчас ясно, что Группу-Б не волнуют интересы США, они пренебрегают дипломатией и жаждут войны», — заявил Зариф в Twitter.

«Группой-Б» Зариф называет «объединение» советника США Джона Болтона, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана и наследного принца ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Ранее Трамп в Twitter призвал страны-импортеры нефти самостоятельно обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе, соединяющем Оманский и Персидский заливы. Президент отметил, что сами США более не нуждаются в Ормузском проливе как в нефтеносном маршруте, поскольку стали крупнейшим экспортером энергоносителей в мире.