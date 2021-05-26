Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился с исполняющим обязанности министра иностранных дел Армении Арой Айвазяном.

Как сообщает АПА, об этом Ара Айвазян сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Было отмечено, что после встречи министров один на один, пройдет встреча в широком формате.

Во время своего визита в Ереван Джавад Зариф также встретится с президентом Армении Арменом Саргсяном и исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном.

Отметим, что 25 мая министр иностранных дел Ирана находился с визитом в Азербайджане.