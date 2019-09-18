Зачем приезжал Зась в Азербайджан

В последнее время в азербайджанских СМИ и экспертном сообществе вновь поднялся вопрос о возможном вступлении Азербайджана в ОДКБ.

Решение о получении Азербайджаном статуса наблюдателя в ОДКБ, возможность чего ранее не исключил вице-премьер РФ Юрий Борисов, должно быть принято с согласия всех стран-участниц организации, заявил в четверг и.о. генсека организации Валерий Семериков, сообщает «Интерфакс».

«Давайте исходить из нормативно-правовой базы, которая принята в ОДКБ. Все решения, особенно, что касается членства, наблюдательства, партнерства, принимаются консенсусом. Если не будет согласия одного члена-государства, естественно, решения не будет», — сказал Семериков журналистам в Ереване, отвечая на вопрос о возможности получения Азербайджаном статуса наблюдателя или партнера в ОДКБ.

Официальный Баку не остался в долгу и сразу после этих сообщений в СМИ, советник президента Азербайджана по международным вопросам Хикмет Гаджиев заявил, что «Азербайджан не собирается вступать в ОДКБ».

А сегодня глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев, секретарь Совета безопасности Азербайджана Рамиль Усубов и помощник президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров встретились с находящейся в Баку с визитом делегацией во главе с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем. Отметим, что Беларусь выдвинула кандидатуру Станислава Зася на должность генерального секретаря ОДКБ. Также заметим, что С.Зась в 1985 году с отличием окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище.

В тот же день беларускую делегацию принял Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

В комментарии «Зеркало» доцент РЭУ имени Г.В.Плеханова, член Экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев, сказал, что положительно оценивает данную встречу.

«Вхождение Азербайджанской Республики в состав ОДКБ способствовало бы дальнейшему развитию системы Коллективной безопасности на постсоветском пространстве, улучшению всей военно-политической обстановки, как на Южном Кавказе, так и в системе институтов СНГ», — сказал эксперт.

Эксперт также уверен, что решение о вхождении официального Баку в состав ОДКБ с большим энтузиазмом восприняли бы практически во всех государствах-членах этой военно-политической организации.

«Кроме, естественно, Республики Армения. В данном случае, официальный Ереван, остался бы (и останется!) в одиночестве. Безусловно, вступление Азербайджана в состав ОДКБ серьезным образом нарушит планы армянской стороны. С одной стороны, официальный Ереван вряд ли пойдет на выход из этой военно-политической организации, так как этот шаг несет серьезные риски для национальной безопасности Армении», — считает политолог.

С другой стороны, армянской стороне действительно придется в рамках принципов Коллективной безопасности, реализовывать все принятые ранее решения по Нагорному Карабаху, добавил он.

«А именно, в полной мере реализовывать Мадридские принципы, и «План Лаврова». При этом, официальный Ереван окажется под давлением не только официальной Москвы, но и официальных Минска, Нур-Султана, Бишкека и Душанбе. То есть вопрос урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха и 7 районов собственно самого Азербайджана теперь станет делом ОДКБ, а не Минской группы ОБСЕ.

При этом, Республика Беларусь и Российская Федерация, как члены Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, будут вынуждены взять на себя всю ответственность за урегулирование азербайджано-армянского конфликта уже в рамках ОДКБ», — подчеркнул он.

Перенджиев также добавил, что конфликт между Баку и Ереваном серьезным образом осложняет вопрос вступления Азербайджанской Республики в состав ОДКБ.

«Но, при этом, данная постановка вопроса серьезным образом повлияла бы на переговорный процесс по Нагорному Карабаху и районам вокруг него. Поэтому, неважно, в каком качестве будет вступать официальный Баку в ОДКБ – в качестве наблюдателя или в качестве члена. Отличие состоит в том, что получение статуса наблюдателя – это более мягкий путь, что касается Армении. Получение статуса члена ОДКБ Азербайджаном – для официального Еревана эта процедура будет выглядеть весьма жестко», — сказал он.

По его мнению, Россия и другие члены ОДКБ, кроме Армении, весьма заинтересованы во вступлении официального Баку в состав этой военно-политической организации.

«Для России – это возможность для развертывания дальнейшего сотрудничества с Турцией и Ираном в целях продолжения формирования российско-азербайджано-иранского альянса с привлечением к нему официальной Анкары. А также в целях продолжения сближения России и Турции в военной сфере, и отрыва официальной Анкары, как, впрочем, и официального Баку от НАТО», — резюмировал он.