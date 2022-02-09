Наращивание военной активности НАТО на сопредельных территориях не только создает угрозы для Белоруссии и России, но и негативно влияет на обеспечение безопасности всей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил в среду генеральный секретарь организации Станислав Зась на конференции «Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ» международного дискуссионного клуба «Валдай».

«На западных границах зоны ответственности ОДКБ происходит существенное наращивание группировок военных НАТО, развитие военной инфраструктуры на сопредельных территориях, — сказал он. — Повышается военная активность, идет, по сути дела, милитаризация целого региона. Это не только создает угрозы для Белоруссии и России, но и негативно влияет на обеспечение безопасности всей нашей организации, всей ОДКБ».

«Я имею такую смелость вот так заявлять от имени всей организации, потому что именно так записано в стратегии развития ОДКБ до 2025 года», — добавил Зась.

По его словам, те российские инициативы и те сложные переговоры по безопасности, которые Москва ведет с западными партнерами, соответствуют интересам ОДКБ.