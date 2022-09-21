Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в среду в Ереване встретился с секретарем Совета безопасности РА Арменом Григоряном.

Миссия Организации во главе с Засем прибыла в Ереван накануне, в ее составе — представители государств-членов ОДКБ, являющиеся сотрудниками рабочих органов организации, сообщили в ОДКБ.

Цель визита — оценка сложившейся в районе армяно-азербайджанской границы обстановки, подготовка обстоятельного доклада главам государств-членов ОДКБ о ситуации в регионе и выработки предложений по деэскалации возникшей напряженности.

15-19 сентября в Армении находилась передовая группа МИД ОДКБ во главе с начальником Объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковником Анатолием Сидоровым. Группа провела мониторинг обстановки на нескольких участках в Армении, прилегающих к границе с Азербайджаном.