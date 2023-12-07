Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер Греции Кириакос Мицотакис провели встречу.

Перед тем как Эрдоган приехал в Афины, он дал интервью газете «Катимерини». Издание напомнило турецкому президенту слова «Мы можем однажды ночью прийти к вам!». На что Эрдоган заявил, что этих слов должны боятся те, кто угрожает Турции. А так, Анкара хочет в Греции видеть друга, а не врага.

На вопрос, что вы скажете Мицотакису, Эрдоган сказал следующее:

«Кириакос, друг мой, мы не угрожаем вам, пока вы не угрожаете нам. Давайте, укрепим доверие между нашими странами».