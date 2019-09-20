За 25 лет в Азербайджан инвестировано 265 млрд. долларов

Партнеры проекта «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) отмечают 25-летие Соглашения о разделе продукции, подписанного 20 сентября 1994 года между правительством Азербайджана и 11 иностранными нефтяными компаниями, представляющими шесть стран.

Как сообщает Report, срок соглашения, известного как «Контракт века», был продлен в сентябре 2017 года до конца 2049 года.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев рассказал, что за последние 25 лет ежегодная добыча нефти в стране увеличилась более чем в 4 раза, во всех секторах экономики наблюдается значительное оживление: «В стране внедрены необходимые технологии, современные методы производства, инновационные методы для разработки глубоководных месторождений в азербайджанском секторе Каспийского моря. Инвестиции в страну составили около 265 млрд долларов, в том числе 101 млрд долларов в нефтегазовую промышленность. В АЧГ выложено более 36 млрд долларов», — сказал президент SOCAR.