Стоимость нефтии марки Brent впервые с октября 2014 года превысила отметку в 87 долларов за баррель.

Как передает РИА Новости, об этом свидетельствую данные торгов.

По данным на 07.41 (по Баку), баррель североморской смеси торговался на уровне 87,31 доллара, дорожая на 0,84%, нефть марки WTI стоила 84,38, повышаясь в цене на 1,3%.

Из-за снижения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила разработку на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались. С августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022-го вернуться к прежним уровням.

В четверг ожидается статистика по недельным запасам нефти в США. За неделю по 7 января коммерческие запасы в стране упали до минимума с октября 2018 года.