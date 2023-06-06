Около 60% (1,8 млрд манатов) из 3 млрд манатов, предусмотренных в госбюджете на 2023 год на строительные и восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре, уже освоены.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса.

«Восстановление освобожденных от оккупации территорий — наша новая миссия, и президент Ильхам Алиев мобилизовал азербайджанский народ на осуществление этой миссии. После реализации программы «Великое возвращение» эти территории будут реинтегрированы в экономику Азербайджана. В Карабахе и Восточном Зангезуре осуществляется закладка крупных проектов. Некоторые из этих проектов уже реализованы», — добавил министр.

Отметим, что предлагается увеличить на 2 млрд 260 млн манатов или 75,3% — до 5 млрд 260 млн манатов, расходы на строительно-восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре.