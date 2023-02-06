Власти Норвегии решили выделять Украине 15 млрд крон (примерно $1,5 млрд) каждый год в течение пяти лет.

Как передает #, об этом пишет издание VG, ссылаясь на премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре.

«Премьер-министр Йонас Гар Стёре сообщил, что Норвегия будет ежегодно выделять 15 миллиардов норвежских крон в течение следующих пяти лет на поддержку Украины», — сказано в сообщении.

Как указал политик, этот шаг Осло является сигналом для России.

«Это сигнал России о том, что мы вместе с Украиной. А также это знак для Моксвы, что норвежский парламент максимально сплочен в этом вопросе», заявил Стёре.