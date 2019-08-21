Южный город и откровения стриптизерш

Откровенность – прекрасная черта. Жаль только, что носителей ее можно встретить крайне редко. В этом смысле, жителей одного южного города весьма порадовали работницы стриптиз-клубов. Нет, они не вышли на улицы города в рабочей форме, дабы пройтись парадом. Во-первых, массовые акции проходили в южном городе исключительно с разрешения мэрии. Во-вторых, для этих акций отводились специальные места типа стадионов, а выступать там стриптизершам не хотелось. В-третьих, речь вообще шла о представительницах этой индустрии из совсем иных стран. В-четвертых же, они всего лишь делились воспоминаниями о том, как в реальности относятся к своим клиентам.

И, тем не менее, для южногородцев это был праздник. Не увидеть, так услышать стриптизерш- что может быть приятнее в знойный августовский день? Тем более, что обнаружились поразительные параллели. Дело в том, что стриптизерши плохо относятся к тем, кто позволяет себе пошлые и унизительные шутки в их адрес, начинает умничать. В этом смысле, южногородцы сочли стриптизерш ментально близкими к себе людьми.

Хотя, почему только южногородцы? В любой стране мира крайне плохо относятся к людям высокомерным, выскочкам и коньюнктурщикам. Другое дело, что именно в южном городе имелась зашкаливающая концентрация именно выскочек, коньюнктурщиков, высокомерие которых было раздуто до размеров внешнего долга США. Именно поэтому им, жителям южного города, были так понятны чувства мастериц пилона.

Но была еще одна причина резко возросшего к ним, стриптизершам, уважения. «Разве только они смотрят на людей, как на ходячие кошельки?! Нет! Вот, давеча, зашел в супермаркет. Сами знаете, кому он принадлежит. Правильно — народному избраннику. Так вот цены там такие, что впору хвататься за голову и ничего не покупать, переходя на хлеб и воду. Но разве это беспокоит нашего депутата? Не беспокоит. Потому, что он также смотрит на людей, как на ходячие кошельки», -рассказал Сехбят Хырдалыянов.

Его слова спровоцировали бурный поток воспоминаний, рассуждений и даже призывов. «А как быть с владельцами зон отдыха? Казалось бы, лето. Стало быть, время отдыха. Но какой может быть отдых с такими ценами? Сутки проживания в нормальном местном отеле равны месячной моей пенсии! Получается, что владелец этого объекта — стриптизерша! Пусть и мужского пола», -сетовал Наразы Кухнадаев.

Посыпались и прочие рассказы. Тут тебе были и повествования о том, что взятки с людей берут в школах, институтах, медицинских учреждения. Правда, сетовавшие уточняли, что в чем-то оправдывают взяткополучателей, ибо их официальные зарплаты невысоки. «Но ведь и мы живем на небольшие зарплаты! Нас же никто не хочет понять! Нам же никто взяток не предлагает», -возмущался Адалет Ахтаранов. С его доводом согласились все. Тем более, что Адалет работал проктологом. Ему, разумеется, никто взятки не мог предложить. Он страдал, но теперь решил высказаться. Благо, повод подвернулся.

Дискуссия длилась уже третий час, когда к ней подключился Мямур Мямуров. Он был чиновником, правда бывшим. В пору, когда Мямур занимал высокий пост, ему удалось поездить по миру. Посему, знаком он был и с жизнью стриптизерш. Причем, что называется, изнутри. «Это действительно так. Они смотрят на клиентов, как на источник прибыли. Но разве лучше них те отечественные власть имущие или к власти стремящиеся, что правдами и неправдами жаждут получить доступ к государственным заказам?! Поверьте, не лучше. Они также смотрят на строительство дорог, закупку всего что можно, да на любой проект, реализуемый за государственный счет с точки зрения получения личной выгоды. «Пилить» уж больно привычные. Так что, все они хуже стриптизерш. Хотя бы потому, что еще и некрасивые, да и танцевать не умеют»,- как-то печально закончил свою речь Мямур.

Печаль в его голосе, по мнению некоторых присутствовавших, объяснялась тем обстоятельством, что он сам от кормушки отдален. Будучи при ней, Мямур о народе вспоминал эпизодически. Тем не менее, сейчас народ хором вздохнул. И в этом вздохе были грусть и признание правоты господина Мямурова. Слишком много, как выяснилось, в южном городе «стриптизерш», рассматривающих людей, как денежные мешки.