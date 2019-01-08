Япония собирается отказаться от требований компенсаций по Курилам

Токио предложит Москве отказаться от требований каких-либо компенсаций при урегулировании вопроса о принадлежности Южных Курил, пишет газета Yomiuri.

По данным источников издания Yomiuri, японская сторона озвучит такое предложение во время следующего раунда диалога по мирному соглашению. Предполагается, что отказ от компенсации будет прописан в отдельном документе, который могут подписать одновременно с основным договором.

Ранее японские власти считали, что Южные Курилы находятся «в оккупации» со времен Второй мировой войны, поэтому Токио вправе добиваться компенсации за это от российской стороны. Сейчас в Японии полагают, что такие претензии станут препятствием для исторического соглашения.

В ноябре лидеры двух стран пришли к соглашению об ускорении переговоров на основе советско-японской декларации 1956 года.

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